Что брать с собой в зимнее автопутешествие: советы эксперта

Автоэксперт Шапарин: В дорогу зимой стоит взять запас топлива и незамерзайки.

Источник: Комсомольская правда

Планирование зимнего автопутешествия требует особой подготовки. Заблаговременное бронирование отелей, билетов в музеи и столиков в ресторанах помогает избежать лишнего стресса. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал KP.RU, что стоит брать с собой в дорогу.

«Попасть в снежный буран и застрять на много часов (а если “повезет”, даже дней) зимой вполне реально даже к югу от Москвы. Что говорить о северных регионах», — предупредил эксперт.

На случай внеплановых изменений в маршруте полезно иметь интернет и офлайн-карты. В дорогу также стоит взять канистру с топливом, запас незамерзайки, теплые вещи, питьевую воду и сухой паек. Эти меры помогают подготовиться к неожиданным ситуациям на трассе, включая снежные заносы и очереди на заправках.

«Но всегда стоит иметь запасной вариант. Даже подтвержденная бронь не гарантирует наличия места в гостинице», — подчеркнул Шапарин.

Ранее автоэксперт Юлия Трушкова предупредила, что использование минеральных моторных масел может навредить двигателю автомобиля. Основной недостаток таких масел в том, что они быстро густеют на холоде.