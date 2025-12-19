Что брать с собой в зимнее автопутешествие: советы эксперта

На случай внеплановых изменений в маршруте полезно иметь интернет и офлайн-карты. В дорогу также стоит взять канистру с топливом, запас незамерзайки, теплые вещи, питьевую воду и сухой паек. Эти меры помогают подготовиться к неожиданным ситуациям на трассе, включая снежные заносы и очереди на заправках.