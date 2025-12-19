Что брать с собой в зимнее автопутешествие: советы эксперта

Планирование зимнего автопутешествия требует особой подготовки. Заблаговременное бронирование отелей, билетов в музеи и столиков в ресторанах помогает избежать лишнего стресса. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал KP.RU, что стоит брать с собой в дорогу.
«Попасть в снежный буран и застрять на много часов (а если “повезет”, даже дней) зимой вполне реально даже к югу от Москвы. Что говорить о северных регионах», — предупредил эксперт.
На случай внеплановых изменений в маршруте полезно иметь интернет и офлайн-карты. В дорогу также стоит взять канистру с топливом, запас незамерзайки, теплые вещи, питьевую воду и сухой паек. Эти меры помогают подготовиться к неожиданным ситуациям на трассе, включая снежные заносы и очереди на заправках.
«Но всегда стоит иметь запасной вариант. Даже подтвержденная бронь не гарантирует наличия места в гостинице», — подчеркнул Шапарин.
