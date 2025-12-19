«Новогодний подарок» или пауза: какие прогнозы по ключевой ставке приводят эксперты

По оценке аналитиков SberCIB Investment Research, к концу текущего года ключевая ставка может снизиться до 16% на фоне умеренных темпов роста кредитования. Опрошенные РБК эксперты также исходят из того, что в декабре Банк России будет выбирать между сохранением ставки на уровне 16,5% и ее снижением до 16% или 15,5%. При этом в страховой компании «Росгосстрах-жизнь» полагают, что регулятор может сделать паузу из ‑за роста фактической и ожидаемой инфляции в ноябре.