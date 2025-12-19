«Новогодний подарок» или пауза: какие прогнозы по ключевой ставке приводят эксперты

Уровень ключевой ставки, вероятно, достигнет 16% в декабре 2025 года, считают аналитики.
Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил прогноз о снижении ключевой ставки Банком России. По его словам, не исключен вариант снижения не только до уровня 16%, но и до 15,5%. Эту точку зрения разделяет большинство аналитиков, заявил профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.
Заключительное в 2025 году заседание совета директоров Центробанка состоится 19 декабря. На четырех предыдущих заседаниях регулятор последовательно снижал ключевую ставку. При этом если летом и в сентябре уменьшение было более существенным, то в октябре ставка была понижена лишь на символические 0,5 процентного пункта — до уровня 16,5%. Какие прогнозы приводят эксперты в преддверии сегодняшнего заседания — в материале URA.RU.
Ключевую ставку в этом году снизят до 16%
В опубликованном в октябре прогнозе Банк России исходил из того, что среднее значение ключевой ставки в период с 27 октября до конца 2025 года составит 16,4−16,5%. Тем самым регулятор фактически обозначил два возможных сценария своего решения в декабре: либо сохранить действующий уровень ставки, либо пойти на ее умеренное снижение на 0,25−0,5 процентного пункта. Опрос экспертов, проведенный ЦБ в декабре, показал аналогичные ожидания. Аналитики полагают, что в течение следующего года регулятор продолжит цикл снижения и среднегодовое значение ключевой ставки уменьшится с текущих 19,2 до 14,1%.
Заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов на форуме «Россия зовет!» заявил, что возможное снижение ключевой ставки в декабре до 16% стало бы для россиян «настоящим новогодним подарком». Однако более вероятным сценарием он назвал сохранение ставки на уровне 16,5% с учетом ожидаемой «турбулентности» в первом квартале 2026 года, связанной с повышением НДС.
По оценке аналитиков SberCIB Investment Research, к концу текущего года ключевая ставка может снизиться до 16% на фоне умеренных темпов роста кредитования. Опрошенные РБК эксперты также исходят из того, что в декабре Банк России будет выбирать между сохранением ставки на уровне 16,5% и ее снижением до 16% или 15,5%. При этом в страховой компании «Росгосстрах-жизнь» полагают, что регулятор может сделать паузу из ‑за роста фактической и ожидаемой инфляции в ноябре.
«По-хорошему надо было, конечно, ставку уже давно иметь в районе 12%. А все-таки я думаю, что ЦБ снизит ее на 1%», — пояснил главный экономист «Инвойс Медиа» Александр Разуваев для телеканала ОТР.
Большинство экспертов, с которыми беседовала газета «Ведомости», также ожидают снижения ключевой ставки до 16%. Специалисты, опрошенные финансовым маркетплейсом «Финуслуги», также прогнозируют снижение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта. Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев полагает, что в декабре регулятор будет выбирать из трех уровней — 16,5, 16 и 15,5%. С его точки зрения, наибольшие шансы имеет компромиссный вариант — снижение ставки на 0,5 процентного пункта с нейтральным сопроводительным сигналом.
Аргументом в пользу более решительного шага — до 15,5% — может выступить более сильное, чем прогнозировал ЦБ, замедление инфляции. В пользу сохранения ставки, напротив, говорят рост инфляционных ожиданий домохозяйств и бизнеса в ноябре, а также ускорение темпов корпоративного кредитования и расширение денежной массы в октябре.
Есть ли вероятность повышения ставки в этом году.
Полтора года назад Банк России в собственных пресс-релизах указывал, что ставка на уровне 16% является недостаточно высокой для сдерживания усиливающегося перегрева экономики, после чего последовал цикл ужесточения, завершившийся повышением ставки до 21%. Сейчас складывается схожая ситуация, однако при существенно более низких темпах роста экономики: вместо примерно 4% ВВП в год — около 1%.
В этих условиях неизбежно возникает вопрос о целесообразности дальнейшего повышения ключевой ставки. Тем не менее в публичных заявлениях регулятора пока не просматривается сигналов в пользу ужесточения, поэтому базовым сценарием выглядит сохранение текущего уровня, отметил главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин в комментарии для URA.RU.
Как может измениться ключевая ставка в 2026 году.
В базовом прогнозе Банк России исходит из того, что среднегодовое значение ключевой ставки в следующем году составит 13 — 15%. По оценке Александра Разуваева, к концу 2026 года ставка, вероятнее всего, будет находиться в сопоставимом диапазоне, допускается и несколько более низкий уровень. Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, прогнозирует, что к концу 2026 года ставка может быть понижена до 12%.
При этом Евгений Надоршин заявил, что ожидает более существенного снижения ключевой ставки в следующем году, чем большинство экспертов. По его оценке, к концу 2026 года ставка может опуститься до 7%.
Текущий возможный рост объемов кредитования и признаки перегрева экономики, скорее всего, обусловлены совокупностью разовых факторов. В частности, граждане могли ускорить крупные покупки — автомобилей и ряда других товаров — на фоне ожиданий ослабления рубля и повышения налоговой нагрузки, стараясь приобрести их до удорожания. Надоршин подчеркнул, что такие процессы носят временный характер и, вероятнее всего, завершатся не позднее первого квартала 2025 года. Подобная динамика станет фактором устойчивого снижения инфляции и создаст предпосылки для уменьшения ключевой ставки со стороны Банка России. Не исключено, что регулятор сможет переходить к смягчению денежно-кредитной политики. Надоршин рассматривает такой сценарий как попытку стимулировать и перезапустить экономический рост.
Экономист Денис Ракша в комментарии NEWS.Ru отметил, что на уровень ключевой ставки в 2026 году будет оказывать влияние широкий круг факторов — от динамики инфляции и инфляционных ожиданий до возможных кадровых изменений в руководстве Банка России. По его оценке, в первые месяцы года оснований для снижения ставки не просматривается.
В дальнейшем, по прогнозам аналитиков, регулятор все же перейдет к ее понижению: к лету ставка может опуститься до 14%, а к осени — до 11−12%. Ожидается, что корректировка будет происходить поэтапно, шагами в 0,5−1 процентного пункта. Возврат к уровню 7,5−8,5% эксперты прогнозируют лишь в 2027 году.
Что происходило с ключевой ставкой в 2025 году.
Банк России в июне впервые с осени 2022 года перешел к постепенному снижению ключевой ставки. Тогда регулятор понизил ее на один процентный пункт, до 20% годовых. С тех пор состоялось уже четыре этапа смягчения денежно-кредитной политики. На предыдущем заседании в октябре ставка была уменьшена с 17 до 16,5% годовых — этот шаг экономисты охарактеризовали как осторожный.
В пресс-релизе по итогам октябрьского заседания по ключевой ставке Центробанк подчеркнул, что намерен и далее придерживаться жесткой монетарной политики, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 4−5% к концу 2026 года. Дальнейшие решения по ключевой ставке, как указал регулятор, будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
При этом, согласно данным Минэкономразвития, за неделю с 25 ноября по 1 декабря годовая инфляция замедлилась до 6,61% по сравнению с 6,92% ранее. Однако инфляционные ожидания населения России в ноябре резко выросли: по опросу «ИнФОМ» они достигли 13,3% против 12,6% в сентябре и октябре. Таким образом, показатель вернулся к уровням августа 2025 года, когда ожидаемая инфляция составляла 13,5%.
Инфляция в 2025 году снижается быстрее, чем прогнозировалось.
К концу ноября годовой темп инфляции в России замедлился до 6,64% против 7,71% в октябре и 8,14% в сентябре. Таким образом, показатель сокращается уже восемь месяцев подряд. Оценка текущей инфляции, отражающей, насколько вырастут цены в течение года при сохранении существующей динамики, в ноябре существенно понизилась. По расчетам Банка России, она опустилась до 2,2% после 7% в октябре и 6,5% в сентябре.
В декабре снижение годовой инфляции продолжилось, и ее уровень уже вышел за нижнюю границу прогнозного диапазона Центробанка, который ожидает к концу года показатель в коридоре 6,5−7%. Официальный прогноз регулятор пока не пересматривал. Даже с учетом этих эффектов ЦБ прогнозирует дальнейшее снижение инфляции в 2026 году.
Инфляционные ожидания выросли.
Динамика инфляционных ожиданий ухудшает общую картину, которая формируется к концу года по показателю роста цен. Для Центробанка это один из ключевых ориентиров, определяющих будущий объем спроса, а следовательно, и траекторию цен. Когда потребители исходят из того, что товары и услуги будут быстро дорожать, они стремятся активнее тратить средства в настоящем, а продавцы заранее включают прогнозируемый рост издержек в конечную стоимость продукции.
Согласно опросу «ИнФОМ», в ноябре годовые инфляционные ожидания населения поднялись до 13,3% после 12,6% в октябре. При этом ценовые ожидания со стороны бизнеса достигли максимального уровня с января 2025 года, следует из мониторинга предприятий, который проводит сам Банк России. В регуляторе отметили, что в последние месяцы оценки будущей инфляции со стороны граждан и компаний приблизились к уровням, зафиксированным в конце 2024 — начале 2025 годов, когда фактический рост цен был выше. Текущий подъем ожиданий в ЦБ связали с «эффектом от налоговых инициатив».