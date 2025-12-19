Ричмонд
Урсула Фон дер Ляйен назвала условие разблокирования активов России

Разблокирование замороженных активов РФ возможно лишь при одобрении квалифицированного большинства государств ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Разблокирование замороженных в Европейском союзе суверенных активов России теперь возможно лишь при одобрении квалифицированного большинства государств ЕС на саммите союза. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи европейских лидеров.

Понятие квалифицированного большинства в Евросоюзе означает поддержку не менее 60% стран-членов, то есть как минимум 16 из 27 государств.

При этом за такое решение должно проголосовать большинство стран, на территории которых проживает свыше 55% населения ЕС.

Ранее сообщалось, что участники саммита Европейского союза достигли договорённости о выделении финансовой поддержки Киеву в объёме 90 млрд евро на двухлетний период.

