В Новосибирской области отремонтировано более 150 км социально значимых дорог

В Новосибирской области отремонтировано свыше 150 км социально значимых дорог в рамках проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Основное внимание было направлено на приведение в нормативное состояние дорог, обеспечивающих повседневные нужды граждан: школьные маршруты, подъезды к социальным учреждениям и дороги, связывающие населенные пункты с районными центрами.
— Восстановлено более 113,5 км дорожного полотна на школьных маршрутах, которыми ежедневно пользуются около 10 тысяч детей, — уточнили в пресс-службе.
Приведены в порядок участки дорог в Кыштовском, Барабинском, Мошковском, Усть-Таркском и Убинском районах, включая дороги, являющиеся единственным транспортным сообщением для некоторых населенных пунктов.