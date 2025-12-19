Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области отремонтировано более 150 км социально значимых дорог

Подведены итоги реализации дорожной части национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области отремонтировано свыше 150 км социально значимых дорог в рамках проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Основное внимание было направлено на приведение в нормативное состояние дорог, обеспечивающих повседневные нужды граждан: школьные маршруты, подъезды к социальным учреждениям и дороги, связывающие населенные пункты с районными центрами.

— Восстановлено более 113,5 км дорожного полотна на школьных маршрутах, которыми ежедневно пользуются около 10 тысяч детей, — уточнили в пресс-службе.

Приведены в порядок участки дорог в Кыштовском, Барабинском, Мошковском, Усть-Таркском и Убинском районах, включая дороги, являющиеся единственным транспортным сообщением для некоторых населенных пунктов.