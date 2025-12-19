Стало известно, что российские продукты раскупили в Китае за шесть часов

Российское продовольствие стремительно набирает популярность на китайском рынке. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол России в КНР Игорь Моргулов, комментируя динамику экспорта и потребительский спрос.
По его словам, показательный случай произошел в мае. Одна из известных китайских блогеров провела онлайн-трансляцию из Москвы, выйдя в эфир с Красной площади. В ходе стриминга она рекламировала российские продукты питания. За шесть часов прямого эфира жители Китая приобрели продовольствия из России на сумму около 1 млрд рублей.
Такой объем продаж дипломат охарактеризовал как феноменальный, отметив, что подобный результат наглядно демонстрирует интерес китайской аудитории к российской продукции и рост доверия к ее качеству.
Тенденция подтверждается и официальной статистикой. Ранее сообщалось, что выручка от экспорта рыбы и морепродуктов из России в КНР за период с января по октябрь 2025 года увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
