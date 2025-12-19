Стало известно, что российские продукты раскупили в Китае за шесть часов

По его словам, показательный случай произошел в мае. Одна из известных китайских блогеров провела онлайн-трансляцию из Москвы, выйдя в эфир с Красной площади. В ходе стриминга она рекламировала российские продукты питания. За шесть часов прямого эфира жители Китая приобрели продовольствия из России на сумму около 1 млрд рублей.