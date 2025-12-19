Reuters: Орбан назвал кредит ЕС для Киева потерянными деньгами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике решение Европейского союза о предоставлении финансовой помощи Киеву, охарактеризовав соответствующий кредит как неэффективное расходование средств. Об этом сообщило агентство Reuters.
Ранее в пятницу председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил, что страны ЕС достигли договорённости о выделении Украине 90 млрд евро. Эти средства планируется предоставить в качестве поддержки на период 2026—2027 годов.
Орбан подчеркнул, что Венгрия не участвует в данном механизме финансирования, и выразил мнение, что выделяемые средства не принесут ожидаемого результата. По его оценке, такой подход приведёт лишь к финансовым потерям для участников инициативы.
Ранее Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге утвердил создание программы поддержки ВПК Евросоюза на 1,5 млрд евро, из которых 300 млн евро предназначены для Украины.