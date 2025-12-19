Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Орбан назвал кредит ЕС для Киева потерянными деньгами

Виктор Орбан заявил, что кредит ЕС для Киева приведёт лишь к финансовым потерям для участников инициативы.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике решение Европейского союза о предоставлении финансовой помощи Киеву, охарактеризовав соответствующий кредит как неэффективное расходование средств. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее в пятницу председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил, что страны ЕС достигли договорённости о выделении Украине 90 млрд евро. Эти средства планируется предоставить в качестве поддержки на период 2026—2027 годов.

Орбан подчеркнул, что Венгрия не участвует в данном механизме финансирования, и выразил мнение, что выделяемые средства не принесут ожидаемого результата. По его оценке, такой подход приведёт лишь к финансовым потерям для участников инициативы.

Ранее Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге утвердил создание программы поддержки ВПК Евросоюза на 1,5 млрд евро, из которых 300 млн евро предназначены для Украины.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше