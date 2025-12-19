Работодателя из Приморья накажут за использование труда нелегальных мигрантов

В рамках рейда правоохранители проверили места массового пребывания иностранных граждан и предприятия, использующие труд иностранных рабочих. Установлено, что 58-летний наниматель привлёк мигрантов к нелегальной трудовой деятельности в теплицах.
Иностранцев оштрафовали по статье 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации». На их нанимателя составили четыре протокола (за каждого нелегала) по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ (Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина). Его дело находится на рассмотрении в Артёмовском городском суде. Максимальный штраф по статье — 800 тысяч рублей, к юридическим лицам может применяться санкция в виде приостановки деятельности предприятия на срок до 90 суток.
Напоминаем, в Приморском крае ужесточил региональные ограничения для трудовых мигрантов. С 2026 года иностранных рабочих, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента, нельзя будет привлекать в работе в 88 сферах экономической деятельности. Запрет касается практически всех ключевых направлений от промышленности и транспорта до сферы услуг. Также в Приморье со следующего года подорожает трудовой патент для мигрантов и уменьшится квота на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание.
А с 2027 года в России может стартовать пилотный проект по целевому набору иностранных работников: сперва иностранец должен получить приглашение на работу от конкретного нанимателя и только потом ехать в Россию. Сейчас иностранцы могут приехать и, имея патент, самостоятельно искать работу.