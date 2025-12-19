Работодателя из Приморья накажут за использование труда нелегальных мигрантов

Напоминаем, в Приморском крае ужесточил региональные ограничения для трудовых мигрантов. С 2026 года иностранных рабочих, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента, нельзя будет привлекать в работе в 88 сферах экономической деятельности. Запрет касается практически всех ключевых направлений от промышленности и транспорта до сферы услуг. Также в Приморье со следующего года подорожает трудовой патент для мигрантов и уменьшится квота на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание.