Водителям напомнили, что стоит учитывать при подготовке к зимним автопутешествиям

Накануне новогодних праздников важно помнить, что длинные зимние автопутешествия требуют особой подготовки. Короткий световой день, снег, лед и плохая погода делают дорогу небезопасной. Автоэксперт Андрей Ломанов рассказал KP.RU, что стоит учитывать при подготовке.
«У всех разный порог утомляемости. Кому-то и две тысячи верст за день одолеть не проблема, а кто-то устает спустя пару часов. Но в любом случае зимой дорога требует больше сил и внимания. Торопиться не стоит», — посоветовал специалист.
Даже при регулярном ТО неожиданные поломки могут серьезно осложнить поездку, особенно в отдаленных районах. Комплектация машины также играет ключевую роль. На дороге пригодятся буксировочный трос, «крокодилы», лопата, щетка и скребок. Дворники старше года лучше заменить, чтобы зимой лобовое стекло оставалось чистым и безопасным для движения.
Маршрут рекомендуется планировать с учетом светового времени суток, с остановками каждые 400−600 км и с учетом погодных условий, чтобы снизить нагрузку на водителя и избежать неприятностей в пути.
