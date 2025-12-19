Водителям напомнили, что стоит учитывать при подготовке к зимним автопутешествиям

Даже при регулярном ТО неожиданные поломки могут серьезно осложнить поездку, особенно в отдаленных районах. Комплектация машины также играет ключевую роль. На дороге пригодятся буксировочный трос, «крокодилы», лопата, щетка и скребок. Дворники старше года лучше заменить, чтобы зимой лобовое стекло оставалось чистым и безопасным для движения.