Суд взыскал с «Башкиравтодора» более 1,2 млрд рублей налоговых долгов

Арбитражный суд Башкирии обязал АО «Башкиравтодор» выплатить налоговой 1,22 млрд рублей. Речь идёт о долгах по шести видам налогов, пеням и штрафам, сообщает РБК-Уфа.
Основная сумма долга — 971,3 млн рублей — приходится на налог на добавленную стоимость. Также компания задолжала по транспортному, земельному, имущественному налогам и налогу на добычу полезных ископаемых. Общая сумма пеней составляет 186,2 млн рублей.
Компания признала наличие задолженности в суде. Ранее налоговая не могла списать средства напрямую с казначейских счетов предприятия без судебного решения, что и привело к иску.
Решение суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Напомним, летом 2024 года Арбитражный суд признал «Башкиравтодор» банкротом, но осенью это решение было отменено.