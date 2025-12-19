Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре сотни омичей в САО бесплатно получат квартиры к 2032 году

Дом по проспекту Королева, 4А признали аварийным в августе 2025 года.

Источник: Пресс-служба компании "Метриум"

Плановая дата окончания расселения аварийного дома по проспекту Королева, 4а, что в Советском административном округе Омска, — 2032-й, снос здания ожидается к 2033 году. Это следует из данных от Фонда развития территорий.

Впрочем, процедура может пройти и раньше. В четверг, 18 декабря 2025 года, в пресс-службе прокуратуры сообщили о судебном решении по «незамедлительному расселению» жильцов МКД, так как его физический износ достиг 75%.

«Обследование дома показало снижение прочности и устойчивости отдельных строительных конструкций, что может повлечь угрозу его внезапного обрушения. Несмотря на это, муниципалитет не принимает должных мер по расселению жильцов», — говорится в официальном сообщении.

Как уточняется в ФРТ, численность жителей кирпичного дома на 228 помещений составляет 456 человек. Теперь им бесплатно предоставят новое жилье. Судя по суммам с закупок департамента жилищной политики мэрии Омска на приобретение жилья для переселения из других аварийных домов, стоимость одной квартиры варьируется от 4,9 млн до 9,9 млн рублей.