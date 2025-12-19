Четыре сотни омичей в САО бесплатно получат квартиры к 2032 году

Плановая дата окончания расселения аварийного дома по проспекту Королева, 4а, что в Советском административном округе Омска, — 2032-й, снос здания ожидается к 2033 году. Это следует из данных от Фонда развития территорий.
Впрочем, процедура может пройти и раньше. В четверг, 18 декабря 2025 года, в пресс-службе прокуратуры сообщили о судебном решении по «незамедлительному расселению» жильцов МКД, так как его физический износ достиг 75%.
«Обследование дома показало снижение прочности и устойчивости отдельных строительных конструкций, что может повлечь угрозу его внезапного обрушения. Несмотря на это, муниципалитет не принимает должных мер по расселению жильцов», — говорится в официальном сообщении.
Как уточняется в ФРТ, численность жителей кирпичного дома на 228 помещений составляет 456 человек. Теперь им бесплатно предоставят новое жилье. Судя по суммам с закупок департамента жилищной политики мэрии Омска на приобретение жилья для переселения из других аварийных домов, стоимость одной квартиры варьируется от 4,9 млн до 9,9 млн рублей.