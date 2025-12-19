Четыре сотни омичей в САО бесплатно получат квартиры к 2032 году

Как уточняется в ФРТ, численность жителей кирпичного дома на 228 помещений составляет 456 человек. Теперь им бесплатно предоставят новое жилье. Судя по суммам с закупок департамента жилищной политики мэрии Омска на приобретение жилья для переселения из других аварийных домов, стоимость одной квартиры варьируется от 4,9 млн до 9,9 млн рублей.