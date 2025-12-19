В Свердловской области дорожает дизель и дешевеет бензин

Дизельное топливо к 8 декабря выросло в цене на 0,4%. Теперь оно стоит 75,6 рублей за литр. Также на 0,12% подорожал бензин марок АИ-98 и выше — 87,5 рублей за литр. А вот бензин марок АИ-92 и АИ-95 наоборот, подешевел. Но не значительно. Лишь на 0,01% процента снизился в цене АИ-92 — 59,8 рублей за литр, и на 0,08% подешевел АИ-95. Литр бензина данной марки обойдется в 63,3 рубля за литр.