Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рост цен на квартиры в два раза обогнал рост реальных доходов новосибирцев

Доступность жилья без ипотеки снижается в Новосибирской области два года подряд.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области в последние два года реальные доходы населения росли в два раза медленнее, чем цены на квартиры. Об этом в своем Telegram-канале рассказал независимый аналитик Сергей Николаев.

— Если сравнить рост среднедушевых доходов населения с динамикой цен жилья на вторичном рынке, то видно, что реальная доступность квартир, без ипотечного плеча, снижается в регионе два года подряд, — указал аналитик.

Так, исходя из данных «РИА Рейтинг», в 2023 году вторичка в Новосибирске подорожала на 7,9 процента, доходы населения выросли на 12,8 процента. А вот в следующие годы ситуация изменилась: доходы населения в 2024 году выросли на 4,5 процента, цена квадратного метра — на 9,5 процента; в 2025 году доходы подросли на 3 процента, а «квадрат» — на 6,35 процента.

— Рост цен на вторичную недвижимость за последние два года вдвое превышает динамику роста реальных доходов населения региона, — подвел итог Сергей Николаев.