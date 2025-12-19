Рост цен на квартиры в два раза обогнал рост реальных доходов новосибирцев

Так, исходя из данных «РИА Рейтинг», в 2023 году вторичка в Новосибирске подорожала на 7,9 процента, доходы населения выросли на 12,8 процента. А вот в следующие годы ситуация изменилась: доходы населения в 2024 году выросли на 4,5 процента, цена квадратного метра — на 9,5 процента; в 2025 году доходы подросли на 3 процента, а «квадрат» — на 6,35 процента.