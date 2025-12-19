Вместо аварийных домов в Омске построили крупную высотку

В 2022 году право на аренду участка по итогам торгов получило ООО «Завод строительных конструкций № 1», бенефициаром которого является ГК «Стройбетон» Олега Золотова. После этого еще в 2023 году он сообщал «СуперОмску», что дом планируют сдать к концу 2025 года.