Вместо аварийных домов в Омске построили крупную высотку

В пятницу, 19 декабря 2025 года, мэр Омска Сергей Шелест сообщил о вводе в эксплуатацию дома «Квартал 33» на улице 33-я Северная, что в Центральном административном округе города.
Шестнадцатиэтажка получила адрес: улице 33-я Северная, 46. В доме насчитывается 343 квартиры: однокомнатных — 173, двухкомнатных — 140, трехкомнатных — 30. Согласно заявленной спецификации, средняя площадь квартиры составляет порядка 48 квадратных метров, сам жилой объект имеет 5 подъездов и 10 лифтов. Заявленная высота потолков достигает 2,7 метров, общая жилая площадь почти достигает 17 тысяч «квадратов».
Вокруг крупного высотного дома раскинулся частный сектор. Если опираться на архивные снимки улиц Омска, на этом участке земли раньше находились малоэтажные ветхие и аварийные дома, напоминающие бараки. Власти Омска отдали ветхое жилье под расселение, а затем сами старые здания снесли.
В 2022 году право на аренду участка по итогам торгов получило ООО «Завод строительных конструкций № 1», бенефициаром которого является ГК «Стройбетон» Олега Золотова. После этого еще в 2023 году он сообщал «СуперОмску», что дом планируют сдать к концу 2025 года.