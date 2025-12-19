Как дело Долиной поменяло правила игры на вторичном рынке Перми

Собеседник агентства не исключает, что покупатели частично переключатся с готовых квартир на новостройки. Но на первичном рынке, который кажется безопасным, тоже есть определенные нюансы. Кроме этого, спрос формируют ставки по ипотеке. «Если человек рассматривает “вторичку”, то чаще всего не будет покупать новостройки. Квартиры на первичном рынке берут по льготной ипотеке. Те, кто не подходит под программы, обычно покупают готовое жилье, так как брать новостройки по базовым ставкам не выгодно», — добавил Александр Леонов.