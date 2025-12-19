Как дело Долиной поменяло правила игры на вторичном рынке Перми

Спрос на «вторичку» в Перми после скандала с Ларисой Долиной не снизился.
Рынок вторичной недвижимости в Перми продолжает оставаться стабильным. Дело российской певицы Ларисы Долиной, которая под влиянием мошенников продала свою квартиру москвичке Полине Лурье, никак не повлияло на количество и сумму сделок. О том, что происходит на «вторичке», рассказал URA.RU руководитель пермского центра недвижимости «Метры ближе» Александр Леонов.
«История с делом Ларисы Долиной, на мой взгляд, “перегрета”. Она не повлияла на рынок вторичной недвижимости в Перми. Мы не видим каких-либо существенных изменений. Количество отказов от сделок не увеличилось. Сейчас многое зависит от ликвидности квартиры, адекватной рыночной стоимости, качества объявлений, выяснения ситуации покупателя. Если сравнивать с весной, рынок постепенно “раскачивается”», — отметил Александр Леонов.
Певица продала свою кваритру из-за мошенников, а потом пыталась вернуть ее обратно через суд.
Он добавил, что также не изменились правила продажи и покупки квартир. Еще до громкого дела певицы пермские агенты по недвижимости тщательно проверяли продавцов старше 50 лет. «Существуют определенные регламенты при сопровождении сделок с людьми старшего возраста. Мы всегда интересуемся, зачем человек продает квартиру, где он будет жить, куда планирует потратить деньги. Запрашиваем справки из психоневрологического диспансера, что продавец не состоит на учете. Работаем как раньше», — рассказал Александр Леонов.
По словам агента по недвижимости, дополнительные проверки покупателей не делают услуги риелторов дороже. Увеличение стоимости сопровождения сделки в следующем году произойдет только в рамках стандартной индексации, поэтому на расходы покупателей квартир «эффект Долиной» тоже не повлиял.
Собеседник агентства не исключает, что покупатели частично переключатся с готовых квартир на новостройки. Но на первичном рынке, который кажется безопасным, тоже есть определенные нюансы. Кроме этого, спрос формируют ставки по ипотеке. «Если человек рассматривает “вторичку”, то чаще всего не будет покупать новостройки. Квартиры на первичном рынке берут по льготной ипотеке. Те, кто не подходит под программы, обычно покупают готовое жилье, так как брать новостройки по базовым ставкам не выгодно», — добавил Александр Леонов.
Ранее URA.RU рассказало, что Верховный суд РФ встал на сторону москвички Полины Лурье и признал ее владелицей квартиры Ларисы Долиной. Дело о принудительном выселении певицы рассматривается в Московском городском суде.