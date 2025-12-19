Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, обрушила ли «схема Долиной» вторичный рынок жилья

Риелтор Апрелев: Падение вторички из-за схемы Долиной сильно преувеличено.

Источник: Комсомольская правда

Многие уверены, что из-за «схемы Долиной» продажи вторичного жилья в России сильно упали. Основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал KP.RU, как на самом деле обстоят дела на рынке.

«Говорить о резком снижении числа сделок на вторичном рынке жилья из-за “схемы Долиной” — это все-таки преувеличение. А еще это “реклама от застройщиков” — строительные компании стали склонять покупателей к покупки первички, запугивая тем, что вторичное жилье у них потом отберут по суду», — пояснил Апрелев.

По его словам, решение Верховного суда стабилизирует рынок и очистит его от мошеннических схем. Недобросовестные юристы и некоторые родственники пожилых людей этим пользовались и пытались «заработать на бабушках».

«Потому что уже появились мошеннические схемы. Они связаны с тем, что можно, оказывается, продать квартиру, а потом вернуть ее себе обратно через суд, и деньги не отдавать. Очень важно, что заседание Верховного суда было открытым и транслировалось на всю страну. Публичная трансляция мгновенно дала посыл: все, “схема Долиной” сворачивается», — заключил эксперт.

Ранее был опубликован полный текст решения Верховного суда по делу о продаже квартиры Ларисы Долиной.