Что делать тем, кто проиграл суды по «бабушкиной схеме»: юрист дала ответ

В деле Ларисы Долиной и Полины Лурье Верховный суд принял решение, которое может повлиять на десятки похожих споров. Высшая инстанция отменила акты нижестоящих судов и признала покупательницу законной собственницей квартиры. Адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко рассказала KP.RU, что будет с теми, кто уже проиграл суды по «бабушкиной схеме».
«Если продавец понимала, что заключает именно сделку купли-продажи, то, по закону, мотивы, почему она это делает — не проблема добросовестного покупателя», — уточнила эксперт.
Само по себе решение Верховного суда касается только этого дела и автоматически не отменяет другие. Однако оно задает новый подход к рассмотрению таких споров. Это означает, что у покупателей, оказавшихся в ситуации Полины Лурье, появился шанс на пересмотр дел. Судебные инстанции будут внимательнее относиться к апелляциям и повторным искам.
Судам придется глубже разбираться в деталях каждой сделки. В первую очередь будут оценивать, что именно осознавала продавец в момент подписания документов и есть ли доказательства недобросовестных действий со стороны покупателя.
Ранее юрист Вадим Шабалин дал советы, как защититься от «схемы Долиной» при покупке жилья. Он отметил, что пенсионер должен прописаться в другой квартире до заключения сделки.