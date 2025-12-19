Что делать тем, кто проиграл суды по «бабушкиной схеме»: юрист дала ответ

Само по себе решение Верховного суда касается только этого дела и автоматически не отменяет другие. Однако оно задает новый подход к рассмотрению таких споров. Это означает, что у покупателей, оказавшихся в ситуации Полины Лурье, появился шанс на пересмотр дел. Судебные инстанции будут внимательнее относиться к апелляциям и повторным искам.