В Самаре оценили контракт на перевозку невостребованных умерших в 4,8 млн

В Самаре объявлен тендер на услуги по сбору и транспортировке невостребованных тел умерших горожан. Заказчиком выступает департамент экономического развития, инвестиций и торговли.
Победитель аукциона будет работать до конца 2026 года, выполняя вывоз тел и их доставку в морг на улице Тухачевского, 51, где располагается областное бюро судебно-медицинской экспертизы.
Согласно условиям закупки, подрядчик обязан обеспечить круглосуточную готовность специализированного транспорта, оснащённого всем необходимым для извлечения, упаковки и перевозки тел. В составе выездной бригады должно быть минимум три человека: водитель и два санитара.
Особое внимание уделено санитарным нормам: транспортировка допустима только в одноразовых герметичных пластиковых мешках, исключающих утечку биологических материалов и контакт с внешней средой. После каждого рейса машина и оборудование должны проходить полную дезинфекцию.
Заявки на участие принимаются до 25 декабря, а итоги будут подведены 29-го числа в формате электронных торгов.