В Самаре оценили контракт на перевозку невостребованных умерших в 4,8 млн

Согласно условиям закупки, подрядчик обязан обеспечить круглосуточную готовность специализированного транспорта, оснащённого всем необходимым для извлечения, упаковки и перевозки тел. В составе выездной бригады должно быть минимум три человека: водитель и два санитара.