Как формируются тарифы на коммунальные услуги?

То есть из каждых 100 тенге, заплаченных за теплоснабжение, 60 тенге приходится на само производство тепловой энергии, 37 тенге — на то, что эта энергия была доставлена непосредственно пользователю, и ещё 3 тенге — на реализацию. Дальше по тому же принципу мы покажем, как формируются тарифы на остальные регулируемые коммунальные услуги.