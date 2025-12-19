На строительство новой дороги в новосибирском Академгородке выделят 1,6 млрд руб

Ранее проект строительства автомобильной дороги от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова с выходом на трассу Академгородок — Кольцово получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Этот участок обеспечит транспортную мобильность жителей Академгородка и наукограда Кольцово, а также обеспечит доступ к новым научным центрам, включая строящийся Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ).