Омские дорожники оптимизировали работу и ускорили нанесение разметки в 1,5 раза благодаря нацпроекту

Ключевые изменения были сделаны в организации труда. Работу между бригадами распределили более равномерно. Для ночных смен улучшили условия и освещение, что повысило и безопасность, и качество работы. На рабочих местах переоборудовали и удобно разложили инструменты, чтобы сотрудники тратили меньше времени на их поиск и подготовку. Кроме того, инженеры предприятия разработали простое, но эффективное приспособление, которое помогает наносить ровные и четкие длинные линии разметки.