Омские дорожники оптимизировали работу и ускорили нанесение разметки в 1,5 раза благодаря нацпроекту

Специалисты Регионального центра компетенций Омской области помогли внедрить новые подходы к организации работы. В результате выработка выросла на 45%, а процесс нанесения дорожной разметки стал быстрее.
Ключевые изменения были сделаны в организации труда. Работу между бригадами распределили более равномерно. Для ночных смен улучшили условия и освещение, что повысило и безопасность, и качество работы. На рабочих местах переоборудовали и удобно разложили инструменты, чтобы сотрудники тратили меньше времени на их поиск и подготовку. Кроме того, инженеры предприятия разработали простое, но эффективное приспособление, которое помогает наносить ровные и четкие длинные линии разметки.
Заместитель Министра экономического развития Омской области Кирилл Самодинский: «Хочу сказать спасибо команде предприятия за трудолюбие не только в рамках реализации проекта, но и в целом — приятно ездить по тем дорогам, которые вы ремонтируете, наносите разметку и содержите. Федеральный проект “Производительность труда” длится 3 года. Теперь 2,5 года вы продолжите реализацию уже собственными силами при поддержке 2 подготовленных внутренних инструкторов».
Региональный центр компетенций Омской области продолжит оказывать необходимую поддержку предприятию. Сотрудникам будут доступны инструменты для обучения. Это программа «Лидеры производительности» и обучающие тренинги на «Фабрике процессов».
«От качественной работы дорожников зависит безопасность каждого водителя и пешехода. Наша задача была — не просто ускорить процесс, а сделать его более управляемым и устойчивым к внешним факторам, таким как погода или сжатые сроки. Мы не просто дали инструменты, а вместе с коллективом адаптировали их под специфику дорожных работ», — пояснил руководитель проекта со стороны Регионального центра компетенций Борис Бoндарев.
Гендиректор ДРСУ № 3 Владимир Киселев подтвердил, что новые методы прижились в коллективе: «Полученный опыт для нас бесценен. Мы увидели, как, анализируя каждый этап работы, можно устранить потери времени и ресурсов. Этот подход мы теперь будем применять не только при нанесении разметки, но и в других видах наших работ».
Федеральный проект «Производительность труда» (входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика») открыт для предприятий из различных сфер: промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, ЖКХ, индустрии гостеприимства. Узнать подробности и подать заявку на участие можно на официальном портале производительность.рф.