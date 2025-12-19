Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ленобласть инвестирует в коммунальную инфраструктуру 4,8 млрд рублей в 2026 году

В следующем году власти Ленинградской области намерены направить на развитие коммунальной инфраструктуры 4,8 млрд рублей. Такие цифры назвали в пресс-службе областного правительства.

Источник: Коммерсантъ

Одним из ключевых проектов 2026 года заявлено, в частности, проектирование реконструкции системы водоснабжения в Выборге, где планируется обновить насосную станцию, построить современную станцию водоподготовки и возвести новые резервуары для воды.

Также запланировано строительство одних из крупнейших в регионе водоочистных сооружений общей стоимостью около 7 млрд рублей в Волхове, проектирование канализационных очистных сооружений мощностью до 15 тыс. куб. м в сутки в Отрадном и проектно-изыскательские работы для нового аналогичного объекта в Кировске.

Напомним, ранее Ленобласть определилась со строительством очистных сооружений в Кингисеппе. Для реализации проекта стоимостью 4,6 млрд рублей власти региона готовы создать в районном центре филиал областного водоканала.