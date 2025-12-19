Ленобласть инвестирует в коммунальную инфраструктуру 4,8 млрд рублей в 2026 году

Также запланировано строительство одних из крупнейших в регионе водоочистных сооружений общей стоимостью около 7 млрд рублей в Волхове, проектирование канализационных очистных сооружений мощностью до 15 тыс. куб. м в сутки в Отрадном и проектно-изыскательские работы для нового аналогичного объекта в Кировске.