Финорганизации могут проверять своих клиентов через скоринговый модуль

Правилами определено понятие:
скоринговый модуль — автоматизированная система, содержащая в себе информацию из разных источников данных для риск-идентификации клиента (его представителя), используемая субъектами финансового мониторинга на добровольной основе.
Также говорится, что скоринговый модуль содержит обезличенные сведения, включающие агрегированные данные о количестве пороговых и подозрительных операций, совершаемых клиентами (их представителями) субъектов финансового мониторинга, без указания персональных данных.
Субъекты финансового мониторинга при помощи скорингового модуля проверяют клиентов или их представителей и бенефициарных собственников в случаях:
установления деловых отношений с клиентом (его представителями);осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, в том числе подозрительных операций;наличия оснований для сомнения в достоверности ранее полученных сведений о клиенте (его представителе), бенефициарном собственнике.
Надлежащая проверка клиента, бенефициарного собственника осуществляется на основе информации или документов, предоставляемых клиентом либо полученных из иных источников, в том числе по итогам проверки в скоринговом модуле.
Критерии скоринговой оценки содержат в себе данные о частоте, объеме и направлении совершаемых операций, результаты проверки по перечням организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, и организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.
Субъекты финансового мониторинга используют скоринговый модуль на добровольной основе в собственных информационных системах.
Также указывается, что результаты скорингового модуля носят рекомендательный характер и используются в целях предварительной оценки уровня рисков клиентов.
Приказ вводится в действие с 29 декабря 2025 года.
Мы сообщали, что в АРРФР разработали поправки, направленные на противодействие в отмывании доходов.