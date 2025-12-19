Финорганизации могут проверять своих клиентов через скоринговый модуль

установления деловых отношений с клиентом (его представителями);осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, в том числе подозрительных операций;наличия оснований для сомнения в достоверности ранее полученных сведений о клиенте (его представителе), бенефициарном собственнике.