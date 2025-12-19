Ричмонд
Челябинск обогнал другие миллионники по разрыву цен на новостройки и вторичку

В Челябинске разница в стоимости квадратного метра в новостройках и на вторичном рынке достигла 56%.

Источник: Пресс-служба компании "Метриум"

Таковы данные на декабрь 2025 года, пишет РБК. По этому показателю Челябинск занял второе место среди крупных российских городов.

Максимальная разница зафиксирована в Новокузнецке Кемеровской области — 61%. На третьей позиции находятся Барнаул и Набережные Челны, где разрыв составляет 52%.

«При этом жилье на первичном рынке в целом по России дорожает быстрее вторичного. За год “квадрат” в новостройках вырос в цене в среднем на 14%, а на вторичном рынке — на 8%», — отмечает издание.

Квадратный метр нового жилья в Челябинске сейчас стоит порядка 150 тыс. рублей. На вторичном рынке его стоимость не дотягивает до 110 тыс.