Появилась новая деталь по делу о продаже квартиры Долиной

В судебных документах зафиксировано, что к моменту обращения в полицию между сторонами уже велась переписка о передаче недвижимости и согласована дата приема-передачи квартиры. При этом сама Долина уведомила покупательницу, что не сможет прибыть в заранее оговоренный день. «Согласно переписке в мессенджере между Долиной и Лурье, 14 июля 2024 года Лурье отправила Долиной уведомление, что прием-передачу квартиры планируется произвести 23 июля 2024 года», — пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела. На это Долина якобы ответила, что будет в столице только в конце указанного месяца.