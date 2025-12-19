Появилась новая деталь по делу о продаже квартиры Долиной

Стоимость квартиры Долиной, вокруг которой разразился скандал, составляет 112 миллионов рублей.
Певица Лариса Долина подала заявление в полицию о мошенничестве уже после того, как покупательница жилья Полина Лурье уведомила ее о готовности принять купленную квартиру в Москве. После обращения артистки в ОМВД по району Хамовники на объект недвижимости был наложен арест и в дальнейшем возбуждено уголовное дело, следует из материалов дела.
В судебных документах зафиксировано, что к моменту обращения в полицию между сторонами уже велась переписка о передаче недвижимости и согласована дата приема-передачи квартиры. При этом сама Долина уведомила покупательницу, что не сможет прибыть в заранее оговоренный день. «Согласно переписке в мессенджере между Долиной и Лурье, 14 июля 2024 года Лурье отправила Долиной уведомление, что прием-передачу квартиры планируется произвести 23 июля 2024 года», — пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела. На это Долина якобы ответила, что будет в столице только в конце указанного месяца.
3 августа прошлого года Долина обратилась в ОМВД России по району Хамовники с заявлением о совершении в отношении нее преступления. После регистрации обращения следователи возбудили уголовное дело, а на квартиру, которую Лурье пыталась принять по договору, наложили арест. В документе отмечено, что после этого Лурье еще трижды предпринимала попытки связаться с Долиной: 5 и 6 августа направляла ей сообщения в мессенджере, которые остались без ответа. 8 августа покупательница отправила в адрес певицы письменное требование о передаче квартиры и снятии ее с регистрационного учета электронным письмом через сервисы Почты России.
Ранее Верховный суд РФ обнародовал полный текст определения по делу, касающемуся рассмотрения жалобы Лурье на договор купли-продажи квартиры, принадлежащей певице Долиной. В документе содержится ссылка на выводы психиатрической экспертизы, согласно которым на момент оформления сделки купли-продажи жилья Долина находилась в состоянии психического расстройства. Основные тезисы из публикации Верховного суда — в материале URA.RU.