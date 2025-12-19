Пермь бьет рекорды по продажам новостроек

Продажи новостроек стали активно расти во второй половине года.
С января по ноябрь 2025 года в Перми продано около 6,4 тысячи квартир в новостройках. Это на 4,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, рассказали URA.RU аналитики сервисов «Яндекс Недвижимость» и «Пульс Продаж Новостроек».
«За 11 месяцев 2025 года в Перми заключено около 6,4 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) по приобретению квартир в новостройках, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Столица Прикамья стала одним из четырех городов-миллионников, продемонстрировавших положительную динамику по итогам 11 месяцев», — рассказали эксперты.
Аналитики отметили, что пермский рынок начал «оживать» летом. В мае было заключено только 420 ДДУ, а к ноябрю их количество выросло до 900. Общая площадь реализованных за 11 месяцев квартир составила около 300 тысяч квадратных метров. Продажи новостроек также выросли в Ростове-на-Дону (+6,7%), Омске (+14,8%) и Нижнем Новгороде (+26,8%). В остальных миллионниках сделки стали заключать реже.
Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров отметил, что хотя в среднем по стране количество сделок снизилось, рынок постепенно восстанавливается. Главной причиной стало снижение ключевой ставки. Руководитель сервиса «Пульс Продаж Новостроек» Артем Советников добавил, что на фоне оживления покупательской активности снизилось количество нераспроданных квартир в новостройках.
