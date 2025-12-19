Пермь бьет рекорды по продажам новостроек

Аналитики отметили, что пермский рынок начал «оживать» летом. В мае было заключено только 420 ДДУ, а к ноябрю их количество выросло до 900. Общая площадь реализованных за 11 месяцев квартир составила около 300 тысяч квадратных метров. Продажи новостроек также выросли в Ростове-на-Дону (+6,7%), Омске (+14,8%) и Нижнем Новгороде (+26,8%). В остальных миллионниках сделки стали заключать реже.