В Волгоградской области ИП списал без документов около 32 тонн семян

В ходе планового мониторинга информационной системы «Семеноводство» специалисты Россельхознадзора обнаружили серьезные нарушения у сельхозпроизводителя Котельниковского района.

Источник: ИД «Волгоградская правда»

Индивидуального предпринимателя из Волгоградской области уличили в несоблюдении федерального законодательства о семеноводстве. Было установлено, что аграрий списал на посев семена нута и подсолнечника без необходимых документов, которые должны были подтвердить их качество.

Общий вес семенного материала без сертификации составил около 32 т. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

В настоящий момент сельхозпроизводителю из Котельниковского района Волгоградской области вынесли предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Теперь он должен принять меры для их устранения.

Сельхозпроизводителя также призвали не допускать подобных нарушений в будущем.