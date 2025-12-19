Экстренное торможение: сотрудников Железной дороги Молдовы отправляют в технический отпуск

Он уточнил, что при этом рабочим выплатят всего 55% от зарплаты.
«Если, конечно, они вообще ее получат. Уничтожать достояние страны — единственное, что умеют делать “желтые” (правящая партия PAS. — Ред.)», — написал политик в соцсети.
В соцсетях сотрудники предприятия называют это издевательством и предлагают правительству уйти в технический простой. При этом в самом кабмине недавно заявляли, что частично рассчитались с долгами перед сотрудниками, а также увеличили доход предприятия.
Ранее Министерство финансов сообщило, что у ГП «Железная дорога Молдовы» накоплено 49,43 миллиона евро рефинансированной задолженности.
Предприятие выставило на аукцион десятки устаревших локомотивов, запчастей и металлолома — всё это делается для погашения долгов перед работниками. Торги пройдут с 22 по 24 декабря.