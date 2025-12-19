В России планируют запустить единую базу китайских запчастей для автомобилей

Парламентарий отметил, что получение «цифрового паспорта» деталей может быть привязано к процедуре одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которую проходят дилеры для ввоза машин. При этом производители и официальные поставщики будут обязаны вести учёт и регулярно обновлять единую базу автозапчастей.
Необходимость этой меры связана с массовыми жалобами владельцев иномарок и сотрудников автосервисов на сложности с ремонтом. Механики часто сталкиваются с неактуальными каталогами, из-за чего детали, заказанные по VIN-коду, не подходят на конкретную модель автомобиля, уточняет газета «Известия».
