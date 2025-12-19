Ричмонд
В России планируют запустить единую базу китайских запчастей для автомобилей

В России для китайских автомобилей могут ввести цифровую карту с перечнем подходящих запчастей. Проработку такой меры, как сообщили в Госдуме, инициировал заместитель председателя комитета по экономической политике Станислав Наумов. По его словам, после обсуждения с отраслью инициативу могут направить в профильные ведомства уже в ближайшие месяцы.

Источник: Life.ru

Парламентарий отметил, что получение «цифрового паспорта» деталей может быть привязано к процедуре одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которую проходят дилеры для ввоза машин. При этом производители и официальные поставщики будут обязаны вести учёт и регулярно обновлять единую базу автозапчастей.

Необходимость этой меры связана с массовыми жалобами владельцев иномарок и сотрудников автосервисов на сложности с ремонтом. Механики часто сталкиваются с неактуальными каталогами, из-за чего детали, заказанные по VIN-коду, не подходят на конкретную модель автомобиля, уточняет газета «Известия».

Ранее водителям объяснили, как глубокий разряд убивает аккумулятор авто за раз. Кроме того, эксперты назвали средний возраст авто с пробегом в продаже на российском рынке.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.