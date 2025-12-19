В России планируют запустить единую базу китайских запчастей для автомобилей

В России для китайских автомобилей могут ввести цифровую карту с перечнем подходящих запчастей. Проработку такой меры, как сообщили в Госдуме, инициировал заместитель председателя комитета по экономической политике Станислав Наумов. По его словам, после обсуждения с отраслью инициативу могут направить в профильные ведомства уже в ближайшие месяцы.