В районе поликлиники на Невежина в Кургане к 2028 году построят новый ЖК. Фото

В центре Кургана на улице Коли Мяготина, 36 к IV кварталу 2028 года компания «Атлант» построит новый жилой комплекс напротив поликлиники № 1 на Невежина. Проект включает два дома, в том числе 16-этажную высотку с подземным паркингом и дом переменной этажности с лаунж-зоной на крыше. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал застройщик Евгений Сергеев.