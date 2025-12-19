В районе поликлиники на Невежина в Кургане к 2028 году построят новый ЖК. Фото

Новый ЖК с паркингом появится в центре Кургана к 2028 году.
В центре Кургана на улице Коли Мяготина, 36 к IV кварталу 2028 года компания «Атлант» построит новый жилой комплекс напротив поликлиники № 1 на Невежина. Проект включает два дома, в том числе 16-этажную высотку с подземным паркингом и дом переменной этажности с лаунж-зоной на крыше. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал застройщик Евгений Сергеев.
«Масштабный проект комплексной застройки будет реализован в квартале улиц Коли Мяготина, Кремлева, Победы и Невежина. На участке ранее был снесен аварийный дом, сейчас периметр стройки огорожен забором. К концу 2028 года планируем построить тут монолитное жилье комфорт-класса», — сообщил застройщик Сергеев.
Гектар земли в развивающемся районе Кургана обошелся девелоперу в 108 миллионов рублей. ЖК класса комфорт с двумя детскими, спортивными площадками и площадками для мусора возводят с использованием счетов эскроу. Рядом застройщик благоустроил сквер имени Кремлева. Выдача ключей запланирована на 10 июня 2029 года.
Ранее URA.RU писало, что депутату облдумы Евгению Сергееву выдали разрешение на строительство жилого комплекса в центре Кургана. Два дома будут возведены со встроенными нежилыми помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по улице К. Мяготина, 36. Корпус 1 и 2.