Свердловчане стали чаще оформлять самозапреты на сделки с недвижимостью

Также Управление рекомендует вносить в Единый государственный реестр недвижимости сведения об адресе вашей электронной почти. Таким образом, человек сможет получать уведомления о совершающихся сделках и извинениях в отношении недвижимости. В случае, если правообладатель получит такое сообщение, но документов никто не подавал, он сможет уведомить об этом ведомство и сделка не состоится.