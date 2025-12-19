Ричмонд
Свердловчане стали чаще оформлять самозапреты на сделки с недвижимостью

В Свердловской области вырос спрос на самозапреты на сделки с недвижимостью.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области спрос на запреты регистрации сделок с недвижимостью без личного участия вырос в 2,2 раза с начала 2025 года. Всего в региональный Росреестр с начала года поступило более 36 тысяч заявлений о невозможности госрегистрации без личного участника собственности.

Кроме этого, в Управлении рассказали, как обезопасить себя при покупке недвижимости.

— При покупке недвижимости покупателям стоит учитывать, что продавать недвижимость может только собственник. Поэтому сначала следует внимательно изучить правоустанавливающие документы, на основании которых возникло право собственности у нынешнего владельца, — сообщила начальник отдела ОГРН № 1 Управления Росреестра по Свердловской области Елена Ялунина.

Также Управление рекомендует вносить в Единый государственный реестр недвижимости сведения об адресе вашей электронной почти. Таким образом, человек сможет получать уведомления о совершающихся сделках и извинениях в отношении недвижимости. В случае, если правообладатель получит такое сообщение, но документов никто не подавал, он сможет уведомить об этом ведомство и сделка не состоится.