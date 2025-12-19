Энергетики из Нанайского района пополнили автопарк новой спецтехникой

Новую спецтехнику приобрели для нужд Троицкого РЭС. Автопарк пополнил многофункциональный кран-манипулятор грузоподъемностью 17 тонн, два автомобиля марки УАЗ и автомобиль ГАЗ Соболь, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На приобретение спецтехники было выделено более 30 млн рублей. Ее будут использовать для обеспечения электроснабжения в 15 населенных пунктах Нанайского района.
Как отметил начальник сетевого района Дальневосточной распределительной сетевой компании Вадим Доценко, новые автомобили помогут более эффективно устранять аварии на электросетях.
— У нас значительно снизилась аварийность. Даже в прошлые удары стихии мы успевали вовремя восстанавливать электроснабжение. Самой проблемной для нас всегда была линия продолжительностью 46 километров, которая влияла на пять деревень от Дубового мыса до Найхина. Она частично проходит в тайге, и требовалось много времени, чтобы ее обойти в поисках обрыва. Сейчас мы там установили дополнительное оборудование, новые машины оснащены GPS-навигаторами. Теперь на устранение аварии будет уходить не 13 часов, а 2 часа, — рассказал Вадим Доценко.