Энергетики из Нанайского района пополнили автопарк новой спецтехникой

— У нас значительно снизилась аварийность. Даже в прошлые удары стихии мы успевали вовремя восстанавливать электроснабжение. Самой проблемной для нас всегда была линия продолжительностью 46 километров, которая влияла на пять деревень от Дубового мыса до Найхина. Она частично проходит в тайге, и требовалось много времени, чтобы ее обойти в поисках обрыва. Сейчас мы там установили дополнительное оборудование, новые машины оснащены GPS-навигаторами. Теперь на устранение аварии будет уходить не 13 часов, а 2 часа, — рассказал Вадим Доценко.