В Иркутской области на год отложили решение о передаче «Облкоммунэнерго»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о важном решении для энергетической сферы региона. На сессии областного Законодательного Собрания он заявил, что вопрос о безвозмездной передаче имущества областного предприятия «Облкоммунэнерго» частной сетевой компании отложен на один год.
Напомним, согласно постановлению Правительства РФ от сентября 2025 года, электросетевое имущество «Облкоммунэнерго» должно было перейти «системообразующей территориальной сетевой организации». В Иркутской области ею назначено частное акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ИЭСК).
По словам губернатора, добиться отсрочки удалось благодаря сплочённой позиции региона и активному диалогу с федеральным центром при участии полномочного представителя президента в СФО Анатолия Серышева.
«Наши аргументы были услышаны, мы нашли понимание по этому важному для Иркутской области вопросу. Решение по передаче имущества “Облкоммунэнерго” отложено на один год. Ждём официального распоряжения Правительства Российской Федерации», — сказал Игорь Кобзев.
Он подчеркнул, что за этот год необходимо разработать модель работы предприятия в новых экономических условиях. Глава региона также отметил особую ситуацию в области: в отличие от других субъектов РФ, где системообразующие компании государственные, в Приангарье это частный актив.
«Ситуация неоднозначная, здесь нельзя торопиться. Нужны взвешенные решения, в том числе и для коллектива “Облкоммунэнерго”, а это более 1800 человек», — заявил губернатор.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области за год отремонтировали более 200 километров дорог.