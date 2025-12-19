Премьер Турчин оценил среднюю зарплату белорусов

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время Всебелорусского народного собрания заявил, что средняя зарплата в Беларуси по итогам пятилетки составит около 2700 белорусских рублей.
Премьер подчеркнул, что удалось выполнить одну из главных задач текущей пятилетки — обеспечить устойчивый рост реальной заработной платы.
Турчин добавил, что рост реальных зарплат белорусов также простимулировал потребление и поддержал внутренний рынок республики.
— Средний размер зарплаты составит порядка 2,7 тысяч рублей, — озвучил статистику глава правительства.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил про выход на среднюю зарплату в $1000.