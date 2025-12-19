Ричмонд
+14°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Турчин оценил среднюю зарплату белорусов

Премьер Турчин назвал среднюю зарплату белорусов к концу 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время Всебелорусского народного собрания заявил, что средняя зарплата в Беларуси по итогам пятилетки составит около 2700 белорусских рублей.

Премьер подчеркнул, что удалось выполнить одну из главных задач текущей пятилетки — обеспечить устойчивый рост реальной заработной платы.

Турчин добавил, что рост реальных зарплат белорусов также простимулировал потребление и поддержал внутренний рынок республики.

— Средний размер зарплаты составит порядка 2,7 тысяч рублей, — озвучил статистику глава правительства.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил про выход на среднюю зарплату в $1000.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше