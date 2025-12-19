Ричмонд
Mitsui планирует расширить присутствие в экономике Казахстана

Президент Казахстана провел встречу с председателем совета директоров компании Mitsui Тацуо Ясунагой, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Глава государства поблагодарил руководство Mitsui за активную деятельность в Казахстане и вклад в укрепление экономического сотрудничества с Японией.

В настоящее время компания играет важную роль в формировании международных цепочек поставок, развитии инфраструктуры, энергетики и промышленности.

Президент заявил о заинтересованности в расширении присутствия Mitsui в ключевых секторах экономики Казахстана. В частности, он одобрил планы компании участвовать в строительстве производственного комплекса по капитальному ремонту и восстановлению оборудования в Астане.

Областями, представляющими взаимный интерес, также являются критически важные минералы, транспорт и логистика, внедрение технологий, направленных на предотвращение стихийных бедствий.

В рамках визита Президента Казахстана в Токио запланировано подписание меморандумов по реализации в Казахстане ряда совместных проектов с компанией Mitsui.