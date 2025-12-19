В Самаре хотят отложить повышение стоимости проезда в общественном транспорте

В документе говорится, что действующие тарифы нужно продлить до конца февраля 2026 года. Напомним, что предыдущее повышение стоимости проезда было 1 января 2025 года. Сейчас при оплате наличными проезд стоит 40 рублей, а картой — 37 рублей.