В Самаре хотят отложить повышение стоимости проезда в общественном транспорте

Старые тарифы на проезд в общественном транспорте Самары хотят продлить до конца февраля.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Самары хочет отложить повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Проект соответствующего постановления сейчас проходит оценку регулирующего воздействия.

В документе говорится, что действующие тарифы нужно продлить до конца февраля 2026 года. Напомним, что предыдущее повышение стоимости проезда было 1 января 2025 года. Сейчас при оплате наличными проезд стоит 40 рублей, а картой — 37 рублей.

Ранее в департаменте Самары говорили, что тарифы повысят на уровень инфляции, но уточняли, что окончательное решение будет принято после консультации с мэрией.