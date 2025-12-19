Ричмонд
В Прикамье возле ТЦ нашли литры и килограммы неизвестных продуктов

Их продавали жители города.

Источник: Freepik

Литры и килограммы неизвестных продуктов нашли возле торгового центра в Пермском крае, сообщает Россельхознадзор по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

По данным управления, внеплановая проверка прошла возле ТЦ «Индиго» в Чусовом. В ноябре 2025 года специалисты ведомства выехали к торговой площади возле магазина и изучили продукцию, которую продавали местные жители. Как оказалось, документов на них у людей не было.

Всего во время рейда удалось обнаружить почти четыре килограмма творога, топлёное масло, кефир, питьевые сливки, четыре с половиной литра сырого коровьего молока, почти два килограмма пчелиного мёда, воск, мёд в сотах и ряженку.

«На всей реализуемой продукции отсутствовала информация о дате выработки, сроке годности, условиях хранения, маркировке, не было холодильных витрин и ветеринарных сопроводительных документов», — рассказывает управление.

Из-за отсутствия нужных документов отследить сырьё и подтвердить безопасность продуктов невозможно. Найденные продукты изъяли и поместили на хранение: позже они будут уничтожены. 9 декабря двух граждан оштрафовали на две тысячи рублей.