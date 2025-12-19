В Прикамье возле ТЦ нашли литры и килограммы неизвестных продуктов

По данным управления, внеплановая проверка прошла возле ТЦ «Индиго» в Чусовом. В ноябре 2025 года специалисты ведомства выехали к торговой площади возле магазина и изучили продукцию, которую продавали местные жители. Как оказалось, документов на них у людей не было.