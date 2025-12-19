В Восточном Казахстане подвели итоги Года рабочих профессий

Площадка объединила колледжи, вузы и ключевые предприятия области — тех, кто сегодня напрямую формирует кадровый потенциал региона.
Главной темой форума стало развитие практико-ориентированного образования и укрепление связки «колледж — предприятие».
Как рассказал аким области Нурымбет Сактаганов, сегодня дуальное обучение реализуется в 27 колледжах области: более пяти тысяч студентов, обучающихся по государственному заказу, проходят практику на базе 448 предприятий с перспективой дальнейшего трудоустройства.
Уже четвертый год в регионе действует система целевой подготовки кадров по госзаказу для предприятий-партнеров. В их числе — ТОО «Казцинк», ТОО «Согринская ТЭЦ», АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры», «Промтехмонтаж», Опытное хозяйство масличных культур, Объединенная энергосервисная компания, Vosca, VK Development Group и другие. За счет работодателей сегодня обучаются 96 студентов. В 2025 году обучение завершили 43 выпускника, которые уже трудоустроены на предприятия региона, включая «Казцинк», «Өскемен Водоканал» и Бакырчикское горнодобывающее предприятие.
Отдельное внимание на форуме уделили развитию системы шефства крупного бизнеса над колледжами. За последний год количество предприятий-наставников выросло более чем в шесть раз — с 32 до 203. Среди активных партнеров — «Казцинк», Kaz Minerals Aktogay, Согринская ТЭЦ, Усть-Каменогорский конденсаторный завод, Ульбинский металлургический завод и другие компании.
В рамках форума состоялась церемония награждения предприятий и колледжей, добившихся высоких результатов в подготовке квалифицированных кадров, развитии дуального обучения и популяризации рабочих профессий. В номинации «Жылдың үздік меценаты», «Лучший меценат года» награду получило ТОО «Казцинк». Компанию отметили за значимый вклад в развитие профессионального образования региона, активное участие в укреплении материально-технической базы колледжей, поддержку чемпионатов WorldSkills, координацию работы Альянса колледжей, экспертную оценку практических навыков студентов и реализацию программ поддержки обучающихся.
Также в рамках Года рабочих профессий за вклад в подготовку кадров и содействие формированию профессиональных навыков студентов в номинации «Үздік әлеуметтік серіктес» были награждены ведущие предприятия и организации Восточно-Казахстанской области. В числе отмеченных — Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат, Ульбинский металлургический завод, Усть-Каменогорская теплоэлектроцентраль, Согринская теплоэлектроцентраль, Объединенная энергосервисная компания, Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры, Усть-Каменогорская гидроэлектростанция, Усть-Каменогорский конденсаторный завод, ТОО «Промтехмонтаж», VK Development Group, ветеринарный клинико-диагностический центр «ВетЛаб», ресторан казахской кухни Qurt & Wine, кафе «Поляна», строительная компания «СМУ-Шығыс», Восточно-Казахстанская областная филармония, Катон-Карагайский государственный национальный природный парк.
Организаторы форума поблагодарили партнеров за сотрудничество, поддержку молодых специалистов и вклад в развитие рабочих профессий Восточно-Казахстанской области, подчеркнув, что такое взаимодействие бизнеса и системы образования дает реальные результаты и формирует устойчивую кадровую базу региона.
Также глава региона вручил подарки и грамоты победителям и призерам республиканских чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills-2025 и Abilympics-2025 среди студентов с особыми образовательными потребностями.
Форум стал не только итоговой площадкой Года рабочих профессий, но и точкой роста для дальнейшего развития профессионального образования, где бизнес и система образования все чаще работают как единая команда. Нурымбет Сактаганов.