В Восточном Казахстане подвели итоги Года рабочих профессий

Уже четвертый год в регионе действует система целевой подготовки кадров по госзаказу для предприятий-партнеров. В их числе — ТОО «Казцинк», ТОО «Согринская ТЭЦ», АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры», «Промтехмонтаж», Опытное хозяйство масличных культур, Объединенная энергосервисная компания, Vosca, VK Development Group и другие. За счет работодателей сегодня обучаются 96 студентов. В 2025 году обучение завершили 43 выпускника, которые уже трудоустроены на предприятия региона, включая «Казцинк», «Өскемен Водоканал» и Бакырчикское горнодобывающее предприятие.