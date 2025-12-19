Ричмонд
Путин рассказал, когда решится проблема с водоснабжением Донецка

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Проблема с водоснабжением Донецка будет решена, когда под контролем Вооруженных сил РФ будет находиться территория за Славянском, заявил президент РФ Владимир Путин на «Итогах года».

«Основные водозаборы и система водоснабжения находится за Славянском, на территории, которая, к сожалению, до сих пор контролируется противником. Эта проблема кардинально может быть решена, когда эта территория будет находиться под контролем наших вооруженных сил. Но не только. Есть возможности — строительство водоводов, поиск воды на подконтрольных территориях, бурение и так далее», — отметил глава государства.

Как указал Путин, один водовод построен, рассматривается возможность строительства еще одного подобного объекта. «Одна из ключевых проблем, которая досталась из прошлого, это водопотери. Потому что потери воды в действующих трубопроводных системах до недавнего времени составляли 68%. Сейчас они уменьшились, но все равно это 50%», — обратил внимание президент.