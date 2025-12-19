Ростовская область нарастила экспорт зерна до 1,4 млн тонн в ноябре 2025 года

«Ростовская область экспортировала в ноябре 2025 года 1,4 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что на 2,8% больше ноября прошлого года. Из этого объема 655 тыс. тонн отправили напрямую из морских портов региона, а более 778 тыс. тонн — с перевалкой в порту Кавказ. Основными покупателями стали Турция, Грузия и Албания», — заключила Елена Тюрина.