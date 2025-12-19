Ростовская область нарастила экспорт зерна до 1,4 млн тонн в ноябре 2025 года

Главной причиной роста стала активизация закупок Турции. «В прошлом году действовал запрет на импорт, в этом году он снят», — пояснила госпожа Тюрина. Поставки пшеницы в Турцию выросли в 3,5 раза по сравнению с ноябрем прошлого сезона и составили 970 тыс. тонн.
Вторым фактором стали значительные закупки Ирана — 883 тыс. тонн. «А в ноябре прошлого сезона Иран пшеницу не закупал», — отметила эксперт. Египет приобрел 729 тыс. тонн, что лишь на 3,5% меньше прошлогоднего показателя.
Поставки ячменя в Турцию выросли почти в 13 раз до 177,5 тыс. тонн после увеличения квоты на импорт кукурузы и ячменя до 1 млн тонн.
«Ростовская область экспортировала в ноябре 2025 года 1,4 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что на 2,8% больше ноября прошлого года. Из этого объема 655 тыс. тонн отправили напрямую из морских портов региона, а более 778 тыс. тонн — с перевалкой в порту Кавказ. Основными покупателями стали Турция, Грузия и Албания», — заключила Елена Тюрина.