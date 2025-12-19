Путин назвал нужным создание Мах

«В отношении “Телеграма” и других мессенджеров — проблема только в одном. Проблема этих мессенджеров заключалась в том, что политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения. Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, по скоростям. Уверен, что и у Max будут конкуренты. Нужно ли было это делать или нет? Конечно, да. Обращаю ваше внимание, что у нас, в принципе, все инструменты цифровой сферы были, кроме мессенджера», — указал глава государства.