Воронежский молочный комбинат «Молвеста» возьмет кредит на выплату зарплаты

ПАО «Молочный комбинат “Воронежский”» (входит в группу компаний «Молвест» Аркадия Пономарева) возьмет кредит на выплату зарплаты, а также на покупку материалов для упаковки и фасовки готовой продукции — такое решение приняли участники собрания акционеров. Информация об этом появилась на сайте раскрытия информации «Интерфакс».