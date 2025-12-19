ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16% на последнем заседании в 2025 году

ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пнуктов — до 16% — на итоговом заседании в 2025 году 19 декабря. Банк России дал четкий сигнал финансовому рынку по поводу того, что высокая ключевая ставка еще будет сохраняться долгое время. Опрошенные «Газетой.Ru» экономисты и аналитики считают, что россиянам не стоит медлить с открытием вклада — пока ставки еще привлекательные, но в 2026 году они начнут снижаться. Когда ипотека и кредиты станут выгоднее, что будет с курсом рубля и какое решение ЦБ примет на первом заседании в 2026 году — в нашем материале.