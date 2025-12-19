Ричмонд
ЦБ снизил ключевую ставку: что теперь будет с процентами по кредитам

В РФ банки начали снижать процентные ставки по кредитам.

Источник: Комсомольская правда

После снижения ключевой ставки ЦБ многие банки начали снижать проценты по кредитам.

Сбербанк объявил, что с 22 декабря снизит ставки по потребительским займам до 19,4% годовых. По ипотеке ставки составят 15,9% для новостроек и 16,5% для вторичного жилья. Ставка по вкладам останется на уровне 16% годовых до 5 января. ВТБ изменил условия кредитования. Ставки снижены до 3 процентных пунктов.

Напомним, в пятницу Центробанк в пятый раз снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. до 16% годовых, как и ожидал рынок. ВТБ прогнозирует сохранение накопительной потребительской модели.

Ранее KP.RU сообщил о заявлении главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, что высокая ключевая ставка необходима для снижения инфляции. Именно поэтому россиянам не стоит переживать, что ключевая ставка будет находиться все время на довольно высоком уровне. Позже глава ЦБ спрогнозировала, что будет с ключевой ставкой в 2027 году.

