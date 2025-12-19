ЦБ снизил ключевую ставку: что теперь будет с процентами по кредитам

Ранее KP.RU сообщил о заявлении главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, что высокая ключевая ставка необходима для снижения инфляции. Именно поэтому россиянам не стоит переживать, что ключевая ставка будет находиться все время на довольно высоком уровне. Позже глава ЦБ спрогнозировала, что будет с ключевой ставкой в 2027 году.