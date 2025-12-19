ЦБ снизил ключевую ставку: что теперь будет с процентами по кредитам

После снижения ключевой ставки ЦБ многие банки начали снижать проценты по кредитам.
Сбербанк объявил, что с 22 декабря снизит ставки по потребительским займам до 19,4% годовых. По ипотеке ставки составят 15,9% для новостроек и 16,5% для вторичного жилья. Ставка по вкладам останется на уровне 16% годовых до 5 января. ВТБ изменил условия кредитования. Ставки снижены до 3 процентных пунктов.
Напомним, в пятницу Центробанк в пятый раз снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. до 16% годовых, как и ожидал рынок. ВТБ прогнозирует сохранение накопительной потребительской модели.
