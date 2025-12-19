Bloomberg: ФРГ и ЕК не смогли заставить Бельгию использовать активы РФ

Германия и Европейская комиссия не сумели добиться согласия Брюсселя на использование замороженных российских активов для финансирования Украины на саммите ЕС. Такой вывод сделали колумнисты Bloomberg Марк Чемпион и Лионель Лоран.
«Могущественная Германия и ЕК потерпели неудачу в попытке заставить небольшую Бельгию одобрить использование около 200 млрд евро замороженных активов РФ», — говорится в сообщении.
Отмечается, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен могли бы преодолеть сопротивление Брюсселя путём голосования, но опасались раскола внутри Европейского союза.
Колумнисты также указывают, что Евросоюз сейчас переживает период нестабильности. Италия и Франция «раскачали лодку», поддержав фермерские протесты против подписания соглашения о свободной торговле с Меркосуром (Южноамериканским общим рынком).
«Саммит, который прошёл в четверг, показал, что блок не способен выступать как единая держава, способная отстаивать свои коллективные интересы перед лицом давления со стороны Китая, РФ и США», — констатировали эксперты.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что участники саммита не смогли договориться о прямой экспроприации замороженных российских активов России под «репарационный кредит» для Украины. В итоге было принято компромиссное решение — выделить Киеву беспроцентный кредит на 90 млрд евро, обеспеченный коллективными гарантиями стран Евросоюза.
Издание Politico также констатировало, что решение по российским активам — это провал для Мерца и фон дер Ляйен.