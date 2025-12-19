Пекарня в Люберцах увеличила прибыль после прямой линии Путина

Выручка пекарни «Машенька», находящейся в Люберцах, почти удвоилась после ее упоминания в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает NEWS.ru.
По словам владельца, выручка в пятницу с 13:00 до 16:00 выросла до 35 тысяч рублей. Обычно в этот период заработок заведения составляет 20 тысяч. Ажиотаж возник после того, как предприниматель и владелец пекарни Денис Максимов задал вопрос президенту во время прямой линии с главой государства.
Владельцы пекарни в ответ на просьбу Путина угостить его чем-нибудь вкусным приготовят для главы государства фирменный каравай и пироги с капустой, луком и яйцом, сообщает «360».
Во время прямого эфира Максимов обратился к президенту с просьбой уменьшить налоговую нагрузку для малого бизнеса. Президент пообещал обсудить с правительством меры поддержки небольших предприятий.
Ранее Владимир Путин поинтересовался, вкусные ли булочки в люберецкой пекарне «Машенька».