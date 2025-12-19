Пекарня в Люберцах увеличила прибыль после прямой линии Путина

По словам владельца, выручка в пятницу с 13:00 до 16:00 выросла до 35 тысяч рублей. Обычно в этот период заработок заведения составляет 20 тысяч. Ажиотаж возник после того, как предприниматель и владелец пекарни Денис Максимов задал вопрос президенту во время прямой линии с главой государства.