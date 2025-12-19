Внесены изменения в регламент по согласованию маршрута движения автолавок

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси внесены изменения в регламент административной процедуры «Согласование маршрута движения автомагазина для осуществления розничной торговли на территории сельской местности», в том числе определены формы документов, необходимые для ее осуществления (заявление и маршрут движения автомагазина). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Изменения предусмотрены постановление МАРТ № 73 от 26 ноября 2025 года, которое вступило в силу с 14 декабря.
Согласно документу, субъекты торговли в разумный срок с даты вступления в силу постановления (по мнению МАРТ, в течение семи дней) должны обратиться в соответствующие уполномоченные органы за согласованием маршрутов движения автомагазинов с учетом требований указанного регламента.
Напомним, субъекты, осуществляющие розничную торговлю на территории сельской местности с использованием автомагазинов, согласовывают маршрут их движения, включающий время прибытия на места их остановки и убытия, с уполномоченными органами. При этом в случае заключения договора об организации торгового обслуживания населения согласование маршрута движения не требуется.
Информация о маршруте движения автомагазинов размещается не позднее трех рабочих дней со дня согласования маршрута (заключения договора) уполномоченными органами на их официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет; субъектами торговли на их сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет (при их наличии), а также в доступном для ознакомления покупателей месте на автомагазине и в местах его остановки для осуществления розничной торговли. -0-