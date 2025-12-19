Внесены изменения в регламент по согласованию маршрута движения автолавок

Информация о маршруте движения автомагазинов размещается не позднее трех рабочих дней со дня согласования маршрута (заключения договора) уполномоченными органами на их официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет; субъектами торговли на их сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет (при их наличии), а также в доступном для ознакомления покупателей месте на автомагазине и в местах его остановки для осуществления розничной торговли. -0-