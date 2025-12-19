Эксперт спрогнозировал умеренную стагфляцию в российской экономике: что это значит

Российская экономика в 2026 году столкнется с умеренной стагфляцией, предсказал социолог и экономист Дмитрий Алексеев. По его прогнозу, инфляция составит 5−6%, ключевая ставка ЦБ снизится, но не опустится ниже 10%, а курс рубля останется относительно стабильным. Об этом пишет «Постньюс».