Эксперт спрогнозировал умеренную стагфляцию в российской экономике: что это значит

Российская экономика в 2026 году столкнется с умеренной стагфляцией, предсказал социолог и экономист Дмитрий Алексеев. По его прогнозу, инфляция составит 5−6%, ключевая ставка ЦБ снизится, но не опустится ниже 10%, а курс рубля останется относительно стабильным. Об этом пишет «Постньюс».
«Нужно рационально распределить средства между валютой, государственными облигациями, золотом, надежными акциями и недвижимостью — такой подход поможет сгладить инфляционные риски», — отметил Алексеев.
Эксперт также подчеркнул, что нефть будет удерживаться на уровне 70−80 долларов за баррель, но бензин может подорожать из-за налогов и расходов переработчиков. Резких мер по укреплению рубля Центробанк не планирует: высокий курс доллара выгоден бюджету за счет экспорта.
До конца года Алексеев рекомендует закупать импортную технику и запчасти. Кроме того, перспективными остаются внутреннее производство, IT-инфраструктура, энергетика и рабочие профессии, которые помогут защитить доходы от инфляции.
Напомним, Центробанк снова понизил ключевую ставку. Регулятор снизил ключевую ставку до 16%.