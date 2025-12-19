Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт спрогнозировал умеренную стагфляцию в российской экономике: что это значит

Экономист Алексеев: ключевая ставка в 2026 году снизится, но останется выше 10%

Источник: Комсомольская правда

Российская экономика в 2026 году столкнется с умеренной стагфляцией, предсказал социолог и экономист Дмитрий Алексеев. По его прогнозу, инфляция составит 5−6%, ключевая ставка ЦБ снизится, но не опустится ниже 10%, а курс рубля останется относительно стабильным. Об этом пишет «Постньюс».

«Нужно рационально распределить средства между валютой, государственными облигациями, золотом, надежными акциями и недвижимостью — такой подход поможет сгладить инфляционные риски», — отметил Алексеев.

Эксперт также подчеркнул, что нефть будет удерживаться на уровне 70−80 долларов за баррель, но бензин может подорожать из-за налогов и расходов переработчиков. Резких мер по укреплению рубля Центробанк не планирует: высокий курс доллара выгоден бюджету за счет экспорта.

До конца года Алексеев рекомендует закупать импортную технику и запчасти. Кроме того, перспективными остаются внутреннее производство, IT-инфраструктура, энергетика и рабочие профессии, которые помогут защитить доходы от инфляции.

Напомним, Центробанк снова понизил ключевую ставку. Регулятор снизил ключевую ставку до 16%.