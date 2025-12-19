Ричмонд
Эксперт Трепольский рассказал, когда в 2026 году выгоднее взять кредит

Наиболее выгодные условия для взятия кредита могут сложиться с мая по сентябрь 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Россиянам рекомендуется отложить оформление крупных кредитов до второй половины 2026 года. Такое заявление сделал финансовый эксперт Дмитрий Трепольский в интервью «Газете.Ru».

По его прогнозу, наиболее выгодные условия могут сложиться с мая по сентябрь 2026 года. К тому времени ключевая ставка Банка России может опуститься до 13−14 процентов, а рыночная ипотека станет доступнее на уровне 14−15 процентов годовых.

Эксперт считает, что брать потребительские кредиты под 20 процентов годовых и выше сейчас экономически невыгодно. В январе, по его оценке, для надежных заемщиков ставки сохранятся в диапазоне 18−21 процент, поскольку банки не спешат снижать стоимость кредитов вслед за ЦБ, учитывая сохраняющиеся риски.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что самозапрет на оформление кредитов установили более 20 млн россиян.