Эксперт Трепольский рассказал, когда в 2026 году выгоднее взять кредит

По его прогнозу, наиболее выгодные условия могут сложиться с мая по сентябрь 2026 года. К тому времени ключевая ставка Банка России может опуститься до 13−14 процентов, а рыночная ипотека станет доступнее на уровне 14−15 процентов годовых.