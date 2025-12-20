Омская область получит более 135 миллионов рублей

«Выделить в 2025 году Минстрою России бюджетные ассигнования в размере 135158,7 тысяч рублей… в целях предоставления… бюджету Омской области на возмещение понесенных бюджетом Омской области затрат, направленных на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной весенними паводками 2024 года», — говорится в распоряжении.