Омская область получит более 135 миллионов рублей

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Правительство России выделило более 135 миллионов рублей Омской области на компенсацию расходов, связанных с мерами социальной поддержки граждан после весенних паводков 2024 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«Выделить в 2025 году Минстрою России бюджетные ассигнования в размере 135158,7 тысяч рублей… в целях предоставления… бюджету Омской области на возмещение понесенных бюджетом Омской области затрат, направленных на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной весенними паводками 2024 года», — говорится в распоряжении.