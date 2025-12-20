Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк повысил курс доллара и курс евро на 20 декабря в рабочую субботу

Нацбанк Беларуси увеличил курс евро и курс доллара и уменьшил курс российского рубля на 20 декабря, субботу.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк изменил курсы валют на 20 декабря, субботу. В сторону понижения изменился курс российского рубля, а курс доллара и курс евро подросли в рабочую субботу.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на субботу, 19 декабря, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9616 белорусского рубля, 1 евро — 3,4685 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6558 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 19 декабря, курс евро и курс доллара стали выше, а курс российского рубля стал ниже. Заметнее в сторону уменьшения был скорректирован курс российского рубля.

В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0168 белрубля, курс евро увеличился на 0,0168 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0239 белрубля.

Еще премьер Турчин оценил среднюю зарплату белорусов.