Нацбанк повысил курс доллара и курс евро на 20 декабря в рабочую субботу

Национальный банк изменил курсы валют на 20 декабря, субботу. В сторону понижения изменился курс российского рубля, а курс доллара и курс евро подросли в рабочую субботу.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на субботу, 19 декабря, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9616 белорусского рубля, 1 евро — 3,4685 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6558 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 19 декабря, курс евро и курс доллара стали выше, а курс российского рубля стал ниже. Заметнее в сторону уменьшения был скорректирован курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0168 белрубля, курс евро увеличился на 0,0168 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0239 белрубля.
